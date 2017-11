Eerste testresultaat: generaal Praljak nam gif

Het goedje dat de Bosnisch-Kroatische generaal Slobodan Praljak woensdag doorslikte in de rechtszaal van het Joegoslavië-Tribunaal, was blijkens een eerste test op het busje waar hij uit dronk ,,een chemische stof die tot de dood kan leiden”. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) liet dat donderdag weten. Praljak vertelde de rechters die hem kort daarvoor tot twintig jaar celstraf hadden veroordeeld direct al dat hij gif had ingenomen.

De oud-generaal overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voert op korte termijn een autopsie uit op zijn lichaam. Toxicologisch onderzoek moet meer zekerheid geven over de doodsoorzaak.