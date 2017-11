Gewipt Rotterdams raadslid claimt D66

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Jos Verveen claimt dat hij als enige in de raad D66 vertegenwoordigt. Vorige week besloten zijn vijf collega’s hem uit de fractie te zetten. Maar dat besluit is ongeldig, schrijft Verveen in een brief aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Hij wijst op het fractiereglement van D66 waarin volgens hem duidelijk staat welke procedure er moet worden gevolgd als een lid uit de fractie wordt gezet. Zo moet er met de voltallige fractie worden vergaderd, moet er hoor en wederhoor zijn en moet er met het afdelingsbestuur van D66 zijn gesproken.

,,Omdat dat allemaal niet is gebeurd, kan ik niet anders concluderen dat mijn collega’s met hun actie van afgelopen vrijdag zélf hebben besloten op te stappen en als afgesplitste groep door willen gaan”, zegt Verveen.

Verveen werd vorige week vrijdag uit de fractie gezet. De aanleiding was volgens hem een interview dat hij heeft gegeven aan het AD, waarin hij zijn fractiegenoten onder meer verwijt dat ze te volgzaam zijn.

Volgens fractievoorzitter Samuel Schampers ligt dat anders en hield Verveen zich keer op keer niet aan afspraken en is hij op bepaalde dossiers dwars tegen D66 ingegaan.