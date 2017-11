Lichtkunst verlicht donker Amsterdam

Voor het zesde jaar op rij worden de winteravonden in Amsterdam verlicht door de internationale kunstenaars van het Amsterdam Light Festival. Speciaal voor dit evenement maakten ze 21 lichtkunstwerken die langs of in het water in de binnenstad zijn opgesteld. Wie wil kan een vaartocht maken langs deze werken via Oosterdok, (Nieuwe) Herengracht, een stukje Amstel en Westerdok. Maar ook per fiets of wandelend zijn ze te bewonderen.

Op het Marineterrein, op loopafstand van het Centraal Station, is een tentoonstelling op land ingericht met 15 kunstwerken. Alle kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema ‘existential’.

De bekendste deelnemer dit jaar is de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei. Hij legde een 6,5 kilometer lange grenslijn aan van glasvezel, waar rood laserlicht doorheen wordt geschoten. De lijn begrenst het deel van de stad waar het lichtkunstevenement zich afspeelt.

Vorig jaar kwamen 900.000 mensen af op het Amsterdam Light Festival. Deze zesde editie duurt tot en met 21 januari.