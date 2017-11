Onduidelijkheid over terugkeer Poch

Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer voormalig piloot Julio Poch na zijn vrijspraak terug kan keren naar Nederland. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops wil nu niet ingaan op vragen daarover, zei een medewerker van zijn kantoor donderdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen uitspraken te mogen doen over individuele paspoortaanvragen.

Wel wijst het departement erop dat diverse mogelijkheden bestaan om weer een reisdocument te krijgen. Poch kan een paspoort aanvragen, maar dat duurt een tijdje. Het snelst gaat de afgifte van een zogeheten laissez-passer. Maar of dat in het geval van de oud-piloot mogelijk is, moet nog blijken.

De Argentijnse rechter sprak de Nederlands-Argentijnse Poch woensdag vrij van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983). De aanklager had levenslang tegen hem geëist. Justitie kan nog in beroep gaan. Het is nog de vraag of dat gaat gebeuren en of Poch in de tussentijd terug zal mogen naar Nederland, dat geen uitleveringsverdrag met Argentinië heeft.