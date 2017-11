Ophef om motorreparatie met tape op Schiphol

Passagiers in een easyJet-toestel op Schiphol keken raar op toen een technicus een rol tape gebruikte op een vliegtuigmotor. Een geschrokken reiziger filmde de ingreep, maar volgens de vliegmaatschappij was de veiligheid niet in het geding.

Op de door Britse media verspreide videobeelden is te zien hoe een monteur in oranje veiligheidshesje de tape aanbrengt op een motor. De piloot had de passagiers naar verluidt laten weten dat de vlucht met enige vertraging zou vertrekken omdat een ,,snelle reparatie” aan de motor nodig was.

De vliegmaatschappij liet Britse media weten bij dergelijke ingrepen geen ducttape te gebruiken, maar een speciale variant. Die zou altijd volgens de richtlijnen worden gebruikt en ,,op geen enkele manier de veiligheid van het toestel compromitteren”. Een kenner beaamde tegenover MailOnline dat dergelijke tape ,,extreem duurzaam” is.