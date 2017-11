Realityserie Utopia stopt

Na viereneenhalf jaar en 1149 afleveringen komt er een einde aan de realityserie Utopia. Volgens SBS is de laatste aflevering op 1 juni 2018.

Het programma moet noodgedwongen stoppen omdat het huurcontract voor het terrein bij Laren niet wordt verlengd. Het terrein is eigendom van de provincie Noord-Holland. Vanaf juni wordt de Utopialoods afgebroken en krijgen de dieren een ander onderkomen. Voor de huidige bewoners komt er een grote verkiezing, waaruit een winnaar overblijft die op vrijdag 1 juni de loods verlaat.

SBS6 en producent Talpa hebben overwogen om Utopia te verhuizen naar een andere locatie, maar er is voor gekozen om dat niet te doen. Volgens een woordvoerster voelt verkassen en opnieuw beginnen niet als een goed passend vervolg. ,,Daarmee doen we teveel afbreuk aan alles wat er al is gebouwd en ontwikkeld in de afgelopen jaren. Utopia is op dit terrein begonnen en het programma hoort wat ons betreft ook hier te eindigen.”

Het programma trekt elke dag gemiddeld 600.000 kijkers. Het begon op 31 december 2013. Het plan was om in één jaar een ideale wereld te creëren. Uiteindelijk hebben de inwoners vier jaar lang ,,gebouwd, discussies gevoerd, ruzie gemaakt, geëxperimenteerd en niet in de laatste plaats ook heel veel plezier gehad”, aldus de commerciële zender.

Of er een vervolg komt op het programma kon de zegsvrouw niet zeggen. ,,SBS6 is aan het bekijken wat er in het tijdslot van Utopia zal komen.”