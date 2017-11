Rutte en Macron samen in Ghana

Ghana wil intensief samenwerken met Nederland en Frankrijk bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft president Nana Akufo-Addo donderdag laten weten in een gezamenlijk gesprek met premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron.

Rutte is de eerste Nederlandse regeringsleider die een bezoek brengt aan Ghana. Naast migratie kwamen ook de handelsbetrekkingen aan de orde, aldus een woordvoerder van de premier. Eerder op de dag ging Rutte langs bij een Nederlandse kweker in het West-Afrikaanse land.

De premier prees de ,,lange traditie van uitstekende samenwerking” tussen Nederland en Ghana. Volgens Rutte verschuiven de betrekkingen tussen beide landen van hulp naar handel. Die economische ontwikkeling moet zorgen dat er meer perspectief komt voor jongeren zodat die hun leven niet gaan riskeren in een poging Europa te bereiken, aldus Rutte.

Migratie was ook een belangrijk onderwerp tijdens de top van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie in Ivoorkust waar Rutte en Macron woensdag bij waren. Dinsdag bracht Rutte een bezoek aan Mali en was hij onder meer bij de Nederlandse militairen die bijdragen aan VN-missie Minusma.