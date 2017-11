Verzorger verdacht van meer ‘insulinemoorden’

De 21-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van een insulinemoord op een bejaarde vrouw in een bejaardentehuis, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook betrokken bij twee andere soortgelijke moorden.

De nieuwe verdenkingen zijn voortgekomen uit de meldingen van instellingen waar de verdachte als invaller heeft gewerkt. In totaal hebben die instellingen twaalf nieuwe meldingen gedaan.

De zaak kwam aan het rollen toen het verpleeghuis in Puttershoek vermoedde dat de Rotterdammer een vrouw zonder medische noodzaak insuline had toegediend en daardoor overleed. Na onderzoek bleek dat man ook betrokken was bij twee andere gevallen

De man werd al verdacht van nog een poging tot moord in het verzorgingshuis en van een andere poging in een instelling in Rotterdam.