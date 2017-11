Vrouw aangehouden in moordzaak echtgenoot

In de nacht van woensdag op donderdag is een 59-jarige man in zijn woning in Den Haag om het leven gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft zijn vrouw in het huis aangehouden.

De politie trof de man na een melding zwaargewond in zijn woning aan. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd hem te reanimeren maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De echtgenote wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van haar man. Zij werd naar het politiebureau overgebracht voor verhoor en zit volgens een woordvoerder van de politie momenteel nog vast.