Weer meer mensen in de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is afgelopen kwartaal verder toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het tempo waarmee de bijstand in omvang toeneemt wel steeds verder aan het afnemen.

De groei van de bijstand wordt op jaarbasis bekeken. Tussen september 2016 en september 2017 is het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd met 6000 gestegen naar 465.000.

Het tempo van de jaar-op-jaargroei neemt nu al vier kwartalen achtereen af. Vooral in de categorie 27- tot 45-jarigen worden mensen minder afhankelijk van de bijstand. Dit hangt samen met de gunstige arbeidsmarkt. Sinds begin 2014 toen de werkloosheid in Nederland een piek liet zien, is deze al met ongeveer 40 procent gedaald.

Dat er toch nog steeds bijstandsgerechtigden bijkomen komt voornamelijk door de instroom van asielzoekers. Degenen die een verblijfsvergunning krijgen, kunnen een beroep doen op bijstand.

Wat verder uitgesorteerde cijfers over het eerste half jaar laten de impact van de asielzoekers duidelijk zien. Van januari tot en met juni zijn ruim 8000 personen de bijstand ingestroomd die in Syriƫ zijn geboren, terwijl iets meer dan 2000 Syriƫrs de bijstand verlieten. Eind juni telde Nederland daardoor in totaal bijna 38.000 Syrische bijstandsgerechtigden.