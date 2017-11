Zwarte Pieten geweerd bij gemeenteraad A’dam

Drie Zwarte Pieten zijn donderdag geweerd bij een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad. Ze verschenen aan het begin van de middag op de publieke tribune in het stadhuis, waar de raad bijeen was. Hun komst leidde ertoe dat de vergadering even werd stilgelegd en na overleg werd besloten dat ze niet mochten terugkeren in de zaal omdat ze niet herkenbaar waren.

De pieten waren zwart geschminkt en zouden van een actiegroep zijn die voorstander is van het donkerkleurige hulpje van Sinterklaas. ,,Iedereen is van harte welkom, maar dan graag herkenbaar”, lichtte de voorzitter van de gemeenteraad het besluit toe. ,,Gewoon omdat het fatsoenlijk is en het veiligheidsaspect meespeelt. Hetzelfde zou gelden als er drie krakers met bivakmutsen op de tribune zaten.”

Bij de intocht in de hoofdstad zijn tegenwoordig alleen nog roetveegpieten te vinden, om mensen die Zwarte Piet een racistische karikatuur vinden tegemoet te komen.