‘Aandacht voor aids hard nodig’

Op Wereldaidsdag vraagt het Aidsfonds aandacht voor de strijd tegen deze ziekte en roept het fonds op tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids. In Nederland zijn er op deze dag veel initiatieven, evenementen en acties.

Zo kan men in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg terecht voor een gratis hiv-sneltest. Door het hele land vinden ook evenementen plaats waarbij bezoekers op feestelijke wijze stilstaan bij de problematiek rondom aids. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Amsterdamse Paradiso tijdens het evenement Lovedance.

Het is ook de start van de campagne ‘Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes’. Daarmee roept het Aidsfonds op om een einde te maken aan de aidsepidemie. Volgens de organisatie is dat hard nodig. Dinsdag brachten zij een rapport naar buiten waaruit blijkt dat de aidsbestrijding voor het eerst in dertig jaar flinke stappen achteruit is gegaan.