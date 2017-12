Aangifte misdaadjournalist tegen No Surrender

Misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf heeft onlangs aangifte gedaan tegen motorclub No Surrender vanwege bedreigingen aan zijn adres. De verslaggever maakte dat vrijdag bekend op de site van zijn krant.

Van den Heuvel volgt de club al lange tijd, samen met zijn collega, en ook vrijdag nog publiceerden zij verhalen van ex-leden van de motorclub. Daaruit doemt volgens hem een ,,ontluisterend beeld” op van de club, waarin geweld en drugsgerelateerde misdrijven aan de orde van de dag zijn. Volgens de verslaggever zijn er ook aanwijzingen dat geweld tegen journalisten niet wordt afgewezen maar zelfs wordt gepropageerd.

Hoewel Henk Kuipers, leider van No Surrender, misdaden vanuit zijn club met klem ontkent, schetsen ex-leden van de motorclub een heel ander beeld, benadrukt Van den Heuvel. Zo worden ze gestraft als zij de club de rug toekeren of als zij die moeten verlaten. Ze moeten hun motor inleveren en soms boetes betalen. Ook kunnen ze in elkaar geslagen worden of wordt hun familie lastiggevallen.