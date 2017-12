Aanhoudingen voor witwassen bitcoins

In een Nederlands-Duits onderzoek naar het witwassen van bitcoins zijn deze week woningen en bedrijven doorzocht in beide landen. In ons land zijn twee mensen opgepakt. Er is beslag gelegd op onder meer drugs en tientallen dure horloges en twintig dure personenauto’s. Ook in Duitsland zijn twee arrestaties verricht.

Het onderzoek richtte zich op het witwassen van bitcoins die zijn verdiend met de handel in verdovende middelen via internet. Aanleiding waren twee tips op Meld Misdaad Anoniem.

De FIOD doorzocht een huis in Haaksbergen en een woning en twee bedrijfslocaties in het Duitse Bad Bentheim. Er is veel administratie ingenomen en in Engeland en Litouwen is beslag gelegd op bitcoin wallets (digitale portemonnees) en accounts. In Duitsland zijn een man (44) en een vrouw (47) aangehouden. De opgepakte mensen in Nederland zijn een 48-jarige man en zijn 49-jarige vrouw.