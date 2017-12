ACM: driekwart heeft te dure basisverzekering

Driekwart van de verzekerden had in 2016 een basisverzekering waarvoor een goedkoper, vergelijkbaar alternatief bestond. Volgens de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben ze daardoor op jaarbasis gemiddeld zo’n 100 euro te veel betaald voor hun zorgverzekering.

Volgens een voorlopig onderzoeksrapport van de twee instanties kunnen mensen ook in 2018 veel besparen op de basispolis van hun zorgverzekering, bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere verzekeraar. Gemiddeld doet zes procent van de consumenten dat. In tien jaar tijd is een op de drie verzekerden wel eens overgestapt.

,,Door over te stappen zorgen ze ook voor dynamiek op de markt voor zorgverzekeringen en houden ze de zorgverzekeraars scherp”, aldus bestuursvoorzitter Chris Fonteijn.