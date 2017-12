ACP: hardere maatregelen vuurwerk nodig

Politievakbond ACP vindt strengere maatregelen rond de jaarwisseling hoognodig. Voorzitter Gerrit van de Kamp: ,,Worden er geen ingrijpende maatregelen genomen, dan neemt de politiek willens en wetens voor lief dat de jaarwisseling slachtoffers blijft eisen.”

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het vuurwerk sluiten voor een groot deel aan bij eerdere oproepen van de ACP. Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid in het beschermen van politiemensen en hulpverleners. Sommige gemeenten pakken die rol aan, maar volgens Van de Kamp zijn er ook die de risico´s bagatelliseren of nog aarzelen.

Hij roept alle gemeenten op alles te doen wat ze kunnen en mogen.