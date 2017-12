AD onderzoekt aanpassing haringtest

Het AD onderzoekt of de jaarlijkse haringtest een verandering moet ondergaan. Aanleiding is volgens hoofdredacteur Hans Nijenhuis de commotie die is ontstaan na onderzoek van econoom Ben Vollaard. Dat wekte de indruk dat de test van de krant niet onbevooroordeeld is.

Nijenhuis voerde vrijdag overleg met de haringsector over hoe een goede en objectieve test mogelijk is, zegt hij na een bericht hierover van EenVandaag. ,,Uit dat overleg zijn wat ideeën gekomen en daar wordt verder naar gekeken. We hebben nog tijd voor de test komend voorjaar.”

Het onderzoek naar mogelijke aanpassingen ,,wil niet zeggen dat we het fout doen”, aldus de hoofdredacteur. ,,We willen af van het gedoe, want dat straalt af op de krant.”

De econoom van Tilburg University concludeerde na analyse van de resultaten van de haringtest van dit en vorig jaar dat viswinkels die hun haring betrekken bij een leverancier waarin een van de twee keurmeesters zakelijke belangen heeft, van het panel een aanzienlijk hogere score kregen.

Nijenhuis, die eerder de beschuldigingen van de hand wees, sprak ook de omstreden keurmeester. ,,Die baalt, wordt er in zijn omgeving op aangesproken en verwelkomt ons onderzoek.”