Advies: stel uitbreiding Lelystad Airport uit

Bewoners van vijf provincies in het noorden en oosten van het land willen dat de uitbreiding van Lelystad Airport wordt opgeschort totdat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Er kan geen sprake van zijn dat Lelystad vanaf 2019 gaat fungeren als ‘vakantievliegveld’, terwijl er fouten zijn gemaakt in de voorbereidende procedures.

Dat staat in een advies dat een delegatie van bewoners van Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland vrijdag heeft overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het ministerie had om het advies gevraagd. In het advies is de delegatie uiterst kritisch over de werkwijze van het ministerie.

Al jaren geleden is besloten dat Lelystad vakantievluchten van het overvolle Schiphol zou gaan overnemen. De vlam sloeg in de pan toen deze zomer bleek dat in- en uitgaand vliegverkeer zeker tot 2023 laag over Oost- en Noord-Nederland zal gaan omdat er hoger in het luchtruim geen plaats is. Het ministerie heeft in de afgelopen maanden een aantal door tegenstanders ontdekte fouten in procedures erkend.