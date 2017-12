‘Argentijns OM in beroep tegen vrijspraak Poch’

Het Argentijnse Openbaar Ministerie (OM) tekent beroep aan tegen de vrijspraak van oud-piloot Julio Poch. Dat heeft aanklager Abel Cordoba aangekondigd tegenover de NOS. Hij verwacht dat een hogere rechter de zaak pas op zijn vroegst over anderhalf jaar zal behandelen.

,,We vertrouwen op de kwaliteit van de aanklacht en de bewijzen. Dit oordeel moet nader bekeken worden”, zegt Cordoba. Dat de rechters unaniem waren in hun oordeel dat er te weinig bewijs was tegen Poch, is volgens hem juist reden om in beroep te gaan.

Of de voormalige Transavia-vlieger mag terugkeren naar Nederland, is afhankelijk van eventuele voorwaarden van de Argentijnse rechter, zegt de aanklager. ,,Maar in principe mag dat.”

Het OM had levenslang tegen de Argentijnse Nederlander geëist voor betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur (1976-1983) uit vliegtuigen werden gegooid. De rechter sprak hem woensdag vrij, ruim acht jaar nadat hij in Spanje was opgepakt. Andere verdachten kregen wel lange celstraffen opgelegd voor uiteenlopende misdaden waaronder betrokkenheid bij de dodenvluchten. In totaal kregen 29 verdachten levenslang. Zes verdachten werden vrijgesproken.

Poch’ advocaat Geert-Jan Knoops was op de vroege vrijdagochtend niet bereikbaar voor een toelichting.