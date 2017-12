Cel en tbs voor terreurverdachte Eindhoven

De 24-jarige Eindhovense terreurverdachte Hasan A. is veroordeeld tot dertig maanden cel. Ook heeft de rechtbank in Rotterdam hem vrijdag tbs met voorwaarden opgelegd. De straf is hoger dan de eis van twee jaar cel en tbs die het Openbaar Ministerie (OM) had neergelegd.

De man wordt ervan verdacht een aanslag voor te bereiden op onder meer militaire doelen en premier Mark Rutte. A. werd vorig jaar zomer in Eindhoven aangehouden. Hij trok de aandacht doordat hij met een bivakmuts op door de stad reed.

Als hij weer vrijkomt, moet zich aan een aantal speciale voorwaarden houden. Zo mag hij niet in de buurt van vliegvelden of militaire objecten komen. Ook mag hij niet in de buurt van de landsgrenzen komen. Hij krijgt dan een enkelband om te worden gecontroleerd.

Verder moet de verstandelijk beperkte man in een beschermde woonomgeving gaan wonen.