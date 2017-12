Commissie: geen geheime belastingdeal Oranjes

Het Koninklijk Huis heeft in de jaren zeventig geen geheime belastingdeal gesloten met het kabinet. Het inkomen van de koning is toen grondig op de schop genomen, maar de regeling is gewoon in de Tweede Kamer besproken. Dat is de conclusie van de commissie die de kwestie in opdracht van premier Mark Rutte heeft onderzocht.

De onderzoekers onder leiding van historica Carla van Baalen moesten ophelderen of het Koninklijk Huis stiekem compensatie had bedongen voor de belastingaanslag die het sinds begin jaren zeventig krijgt. RTL Nieuws had uit de archieven documenten opgediept waaruit dat zou blijken. De commissie spreekt dat tegen. ,,Uit niets blijkt dat er een ‘geheime belastingdeal’ kwam voor de nadelige gevolgen van belastingheffing”, is haar slotsom.