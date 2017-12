Eerste beelden van Nederlands ruimte-instrument

Het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi heeft zijn eerste beelden teruggestuurd naar de aarde. Het instrument, dat in oktober werd gelanceerd, meet heel nauwkeurig de vervuiling van de aarde.

In Nederland kan de Tropomi heel goed wolken van stikstofdioxide zien. Die komen door verkeer en industrie. Boven het noorden van India en boven het Amazonegebied hangt veel koolmonoxide, afkomstig van het verbranden van brandstof en hout. Ook de oostkust van China blijkt erg vervuild. De Tropomi zag verder dat vervuiling uit de Povlakte, waar steden als Turijn en Milaan liggen, blijft hangen tussen de bergen.

Het Tropomi-instrument zit in de Europese satelliet Sentinel-5P. Elke dag maakt het Nederlandse apparaat een nieuwe ‘wereldkaart’ van de vervuiling, en dat zeven dagen per week en minstens zeven jaar lang. Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee aan de slag.

De hele satelliet kost circa 220 miljoen euro, van ontwerp tot en met lancering. Nederland betaalt daarvan ongeveer de helft. Het is een van de grote Nederlandse ruimtevaartprojecten van deze jaren, samen met het lange verblijf van astronaut André Kuipers in ruimtestation ISS en de bouw van een grote robotarm voor het station. Die arm wordt mogelijk volgend jaar gelanceerd.