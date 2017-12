Eigen bijstandsproef Amsterdam kan doorgaan

De gemeente Amsterdam kan door met haar manier om bijstandstrekkers aan een baan te helpen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen bezwaren, omdat Amsterdam niet van plan is mensen vrij te stellen van de sollicitatieplicht en mensen niet laat bijverdienen. Het valt allemaal binnen de wet.

Amsterdam wil onderzoeken wat er gebeurt als mensen met een bijstandsuitkering meer of juist minder begeleiding krijgen en twee keer per jaar een premie krijgen. De hoofdstad wil weten of mensen zo sneller werk vinden. De proef moet in februari beginnen en duurt twee jaar.

Amsterdam begint zelf met een proef omdat de gemeente niet mee mag doen aan een landelijk experiment. De gemeente wil namelijk niet voldoen aan de voorwaarde dat mensen in de bijstand verplicht zijn een tegenprestatie te leveren.