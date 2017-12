Eis: elf jaar cel voor doden Enschedese bakker

Een 46-jarige man hoorde vrijdag elf jaar celstraf tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie is hij verantwoordelijk voor de dood van een vijftigjarige bakker uit Enschede. Die werd in januari vorig jaar in zijn eigen bakkerij met een vuurwapen om het leven gebracht.

Het slachtoffer was volgens de officier een harde werker en een behulpzaam mens. Hij begaf zich alleen in verkeerde kringen. Achterin de bakkerij was een hennepkwekerij opgezet, waar slachtoffer en verdachte verantwoordelijk voor waren.

Een conflict over een verdwenen oogst hennep lag ten grondslag aan de uiteindelijke schietpartij. De verdachte wilde geld zien van de bakker, maar het is niet duidelijk of die wist waar de boel was gebleven. Er volgen enkele confrontaties waarvan de laatste, op 13 januari, fataal bleek. Volgens het OM heeft de verdachte het slachtoffer viermaal beschoten en is doodslag bewezen.

Over drie weken is de uitspraak.