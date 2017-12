Gladde wegen en mist maar nauwelijks files

Het KNMI waarschuwt voor gladheid en mist. Daarom is code geel van kracht. Ten westen van de lijn Tilburg – Delfzijl kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, aldus het instituut. De gladheid en mist hadden rond 07.00 uur overigens nog niet geleid tot veel overlast op de wegen. Files stonden er zelfs nauwelijks.

Maar volgens het weerinstituut kan het de komende uren ook elders in het land, vooral op bruggen en viaducten, glad worden door bevriezing. In het oosten, midden en noordwesten komt plaatselijk dichte mist voor, plaatselijk is het zicht maar 100 tot 200 meter.