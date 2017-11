Jetta Klijnsma treedt aan in Drenthe

Oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma is vanaf vrijdag commissaris van de Koning in Drenthe. Tijdens een bijzondere Statenvergadering in het provinciehuis in Assen wordt ze in de middag geïnstalleerd als opvolger van Jacques Tichelaar.

PvdA’er Klijnsma (1957) was in het vorige kabinet staatssecretaris van Sociale Zaken. Bij haar benoeming, begin oktober, gaf ze aan ,,als een soort van plakselpot de samenwerking tussen Drenthe en politiek Den Haag verder te willen verstevigen”.

Haar partijgenoot Tichelaar moest in maart vertrekken na ophef over zijn rol bij een klus die door de provincie aan zijn schoonzus werd gegeven.