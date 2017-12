Kabinet blokkeert referendum over referendum

Het kabinet wil voorkomen dat over de afschaffing van het raadgevend referendum een referendum kan worden gehouden. Dat is vrijdag besloten.

Nu kunnen burgers nog bij iedere wet vragen om een raadgevend referendum over die wet. Het kabinet wil daarvan af, maar is bang dat burgers over de zogenoemde afschaffingswet ook een volksraadpleging aanvragen. Voorvechters van het referendum hebben die al aangekondigd.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft in het wetsvoorstel over de afschaffing laten vastleggen dat er geen referendum meer kan volgen. Het is logischer om over deze wet nadien geen referendum meer mogelijk te maken, aldus de bewindsvrouw.

Ollongren vindt het ,,niet goed uit te leggen” om een raadgevend referendum te houden over een wet waarin dat referendum net is afgeschaft. ,,De spelregels gelden zolang die wet er is. Maar op het moment dat die wet er niet meer is dan gelden die spelregels ook niet.”

De D66-politica liet eerder weten dat zij altijd haar twijfels heeft gehad bij het raadgevend referendum. Zij ziet het instrument niet als een ‘kroonjuweel’ van haar partij, omdat het ,,niet zo geweldig werkt”. Ze wees onder meer op de lage opkomst bij raadgevende referenda.