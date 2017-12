KLM-topman: maak groei Schiphol bespreekbaar

Over capaciteitsgroei op Schiphol in de komende jaren moet een ,,volwassen discussie” mogelijk zijn. Dat zegt topman Pieter Elbers van KLM in een gesprek met het ANP. Zoals het er nu uitziet bereikt de luchthaven uiterlijk volgend jaar zijn maximale aantal vluchten.

In 2008 werd met alle betrokkenen afgesproken dat Schiphol in de jaren tot en met 2020 zou groeien tot maximaal 500.000 starts en landingen. Dat plafond wordt mogelijk al dit jaar bereikt en anders in 2018. Dat zou betekenen dat de luchthaven voor minstens twee jaar ‘op slot’ gaat.

,,Je moet je serieus afvragen of dat verstandig is”, vindt Elbers. Juist nu de luchtvaartsector volop in beweging is, hebben KLM en zijn belangrijkste partners ruimte nodig om te groeien. ,,De buitenwereld wacht niet tot wij in Nederland klaar zijn voor die discussie. Ik vind dat we nu moeten praten over een oplossing.”

De samenwerkingsovereenkomst die Air France-KLM deze week sloot met het Indiase Jet Airways onderstreept volgens Elbers dat belang. ,,Dit soort allianties wordt nu gesmeed”, zei hij. ,,Je kunt niet zeggen: Nederland speelt even de komende drie jaar niet mee. Dat zou echt niet goed zijn.”

Ook buiten de luchtvaart staan volgens de KLM-baas grote belangen op het spel. ,,Dat het Europese medicijnagentschap EMA naar Amsterdam komt, heeft te maken met het vestigingsklimaat. Daarvoor zijn goede verbindingen met de rest van de wereld onmisbaar.”

Sinds het huidige plafond werd afgesproken is er volgens Elbers veel veranderd in de luchtvaart. Vliegtuigen zijn schoner en stiller geworden en de CO2-uitstoot is aanzienlijk gedaald. Dat zou ruimte moeten bieden om nu al te praten over meer vluchten en niet pas na 2020.

Ook KLM zelf heeft nu al last van de schaarste van start- en landingstijden op zijn thuisbasis. Volgend jaar voorziet Air France-KLM ook in Nederland opnieuw een toename van het vluchtaanbod. ,,Maar ik zou graag een tandje meer groeien op Schiphol”, aldus Elbers.