Koning niet verrast door veerkracht Saba

Koning Willem-Alexander heeft Saba geprezen voor de veerkracht en gemeenschapszin na de orkanen Irma en Maria. Dat deed hij vrijdag in een toespraak op het eiland vanwege de lokale feestdag Saba Day. ,,Ik heb het zelf gezien toen ik hier in september kwam na orkaan Irma. U bent een voorbeeld geweest voor de hele wereld”, zei de koning tot de bevolking.

De veerkracht was voor Willem-Alexander geen verrassing. Hij haalde het verhaal aan dat hij bij zijn eerste bezoek aan het Caribische eiland in 1987 had gehoord over de aanleg van de enige weg over Saba. Volgens Rijkswaterstaat, die kort na de Tweede Wereldoorlog een studie verrichtte was dat namelijk onmogelijk. ,,Dus wat deden de mensen van Saba? Ze bouwden de weg!”, gaf hij als voorbeeld van de doorzettingskracht van de eilanders.