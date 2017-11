Koningspaar vervolgt reis op Saba

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagavond vanuit Sint-Eustatius aangekomen op buureiland Saba. Daar wonen ze vrijdag de feestelijkheden bij ter gelegenheid van Saba Day, de feestdag van het Caribische eiland.

Het koningspaar bracht donderdag een bliksembezoek aan ‘Statia’, zoals de eilandbewoners Sint-Eustatius zelf noemen. Na aankomst op het vliegveld, waar staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) zich bij het koninklijk gezelschap voegde, gingen koning en koningin in een busje meteen naar het Solar Park. De helft van de behoefte aan energie wordt hier opgewekt. Meer energie wil Sint-Eustatius verkrijgen door de bouw van een windpark aan de andere kant van het eiland, waar de meeste wind wordt gevangen.

Van het Solar Park ging het koningspaar naar hoofdplaats Oranjestad. Onderweg werd gestopt bij een familie van wie het huis in september door orkaan Irma compleet is verwoest. Met onder meer hulp uit Nederland wordt nu gewerkt aan wederopbouw. De koning en koningin spraken kort met de bewoners en hulpverleners.

Het bliksembezoek werd afgesloten in de openbare bibliotheek, waar onder meer gesproken werd met vertegenwoordigers van het zorgcentrum, de sportassociatie en The Green House Project. Daarna vlogen koning en koningin naar Saba, waar de afgelopen dagen alles in gereedheid is gebracht voor de feestdag en het koninklijk bezoek.