‘Nederland doet te weinig voor gehandicapten’

Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving, concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag verschenen rapport.

Zij ondervinden vooral problemen op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs. Zo ervaart driekwart van de mensen met een handicap obstakels rondom de toegang tot werk. Ook is er voor hen een tekort aan geschikte woningen. Daarbij heeft een kwart moeite om openbare ruimtes en gebouwen in te komen.

,,Een op de acht mensen in Nederland heeft een beperking. Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het college. ,,Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal”, vervolgt ze.

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan. Het wordt vrijdag overhandigd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).