Ollongren bezorgd over wethouder Brunssum

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt de situatie rond de Brunssumse wethouder Jo Palmen zorgelijk. Volgens een integriteitsonderzoek loopt de gemeente grote risico’s met deze wethouder, maar de gemeenteraad heeft hem met een kleine meerderheid toch benoemd, tot ontsteltenis van de oppositie.

Ollongren vindt het een ,,slechte zaak” dat het conflict uit de hand is gelopen en noemde de kwestie ,,heel ernstig”. Ze vindt het ,,erg jammer” dat de wethouder en de raad niet zelf conclusies hebben getrokken uit het integriteitsonderzoek. De minister gaat overleggen over welke mogelijkheden zij heeft. De Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens sloeg gisteren al alarm in het tv-programma Nieuwsuur.

Palmen kwam in opspraak door het herhaaldelijk het schofferen van raadsleden en de burgemeester. Hij is onder meer verwikkeld in juridische procedures en zou scheldwoorden als ‘varkenskop’ hebben gebruikt tegen een mederaadslid.