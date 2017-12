Oogartsen: verbied al het consumentenvuurwerk

Oogartsen vinden de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden niet ver genoeg gaan. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de beroepsvereniging van oogartsen, wil zo snel mogelijk een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

,,Er vallen juist ook veel slachtoffers met siervuurwerk. Nederland is Europees kampioen vuurwerkletsel”, reageert oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap. ,,Ondanks alle waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen vallen er iedere jaarwisseling weer veel onnodige slachtoffers.”

Het afgelopen jaar raakten negentien mensen door vuurwerkongelukken blind aan een oog. ,,Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en vormt een gevaar voor de samenleving”, zegt De Faber die als oogarts in het Rotterdamse Oogziekenhuis werkt.

Volgens de OVV is een totaalverbod op consumentenvuurwerk niet nodig omdat groot deel van het siervuurwerk, zoals fonteinen en ander vuurwerk weinig kwaad kan. De Faber doet dat als een fabel. ,,We zien ook veel letsel door omvallenden potten, te vroeg ontploft siervuurwerk of vuurwerk dat ondeugdelijk is.”

Jaarlijks zorgt de viering van oud en nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast, stelt De Faber.

Al jaren roepen artsenorganisaties, politieke partijen en de grootste verzekeraar Achmea via het nationale Vuurwerkmanifest op om een letsel- en schadevrij Oud en Nieuw te organiseren. Ruim duizend organisaties hebben zich bij het manifest aangesloten en 50.000 mensen hebben dit ondertekend.