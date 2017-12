Oud-PSP-leider Fred van der Spek overleden

De pacifistische oud-politicus Fred van der Spek, die jarenlang een van de partijen aanvoerde die zijn opgegaan in GroenLinks, is overleden. Van der Spek stierf vorige week, bevestigt GroenLinks. Hij is 93 jaar geworden.

Van der Spek was decennialang kopstuk van de links-radicale Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP). Hij zat in de jaren zestig al voor die partij in de Eerste Kamer en was van 1978 tot 1985 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Als volksvertegenwoordiger viel hij op met zijn felle verzet tegen onder andere het Amerikaanse optreden in Vietnam, de NAVO en iedere vorm van westers ,,imperialisme”.

De PSP ging in 1990 op in GroenLinks, maar toen had Van der Spek, die niets voor de samenwerking voelde, de partij al verlaten. Een paar jaar eerder was hij na interne ruzies voor zichzelf begonnen. Maar hij kreeg met zijn nieuwe Partij voor Socialisme en Ontwapening niet genoeg stemmen om weer in de Kamer te komen.

GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer noemt Van der Spek een ,,zeer gedreven man die niet bang was markante keuzes te maken”. Ze roemt ,,zijn bewonderenswaardige maatschappelijke betrokkenheid”.