Poch mag nog niet weg uit Argentinië

De Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch heeft vrijdag nog geen toestemming om Argentinië te verlaten. Dit heeft een zegsman van justitie in Buenos Aires bevestigd. Er is wel om toestemming gevraagd, maar daar wordt nog naar gekeken. Het is niet duidelijk wanneer er een beslissing valt.

Poch werd beschuldigd van betrokkenheid bij misdaden die in de jaren 1976-1983 tegen tegenstanders van het toenmalige militaire regime werden gepleegd. Hij werd na acht jaar in Argentinië te hebben vastgezeten woensdag vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is daartegen in beroep gegaan en de behandeling kan anderhalf jaar op zich laten wachten.

Volgens aanklager Adel Cordoba hoeft de beklaagde in beginsel het hoger beroep niet in Argentinië af te wachten. Maar mogelijk stelt justitie in Argentinië voorwaarden aan zijn vertrek.