Prijs voor Nederlandse animatiefilm in India

De animatiefilm Vrije Vogel (Free as a Bird) van schrijver en regisseur Joyce van Diepen heeft op het Internationale Kinderfilm Festival van India de prijs voor beste animatiefilm gekregen. Dit heeft producent Corrino bekendgemaakt.

Het International Kids Film Festival is een onlinefestival, waarbij kinderen van ruim duizend scholen in India hun favoriete film kiezen. Samen met een team van internationale juryleden heeft deze jeugdjury unaniem besloten de prijs aan Vrije Vogel toe te kennen.

De film vertelt het verhaal van een jongen die opgroeit in oorlogsgebied. Ondanks deze omstandigheden houdt hij hoop op een betere toekomst. Hij besluit zijn dromen na te jagen.

Vrije Vogel was eerder al geselecteerd voor competitie tijdens het International Animatiefilm Filmfestival van Stuttgart. Voor het Golden Knight Malta International Festival 2017 heeft het een ‘highly commended certificate’ ontvangen. Het is een productie van Corrino en KRO-NCRV, in samenwerking met Animatiestudio NMTrix.