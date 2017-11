Uitsluitsel over ‘belastingdeal’ koning

De Tweede Kamer moest er lang op wachten, maar straks ligt het er: een antwoord op de vraag of het Koninklijk Huis al decennia stiekem profiteert van een belastingdeal. De commissie die de zaak afgelopen jaar in opdracht van het vorige kabinet heeft onderzocht, brengt vrijdag om 12.30 uur verslag uit.

De drie historici en twee bestuurskundigen die zich over de kwestie hebben gebogen, hadden twee keer zoveel tijd nodig als verwacht. Ze leveren dan ook een heel boekwerk af, van een bladzijde of driehonderd.

Dat moet ophelderen of het Koninklijk Huis compensatie heeft bedongen voor de belastingaanslag die het sinds begin jaren zeventig krijgt. RTL Nieuws diepte uit de archieven documenten op waaruit dat zou blijken. Het toenmalige kabinet stelde koningin Juliana met een extra jaarlijkse uitkering van 150.000 gulden schadeloos voor de belasting die zij voortaan moest gaan betalen, stelt RTL Nieuws. Ook koning Willem-Alexander zou daarvan nog profiteren, omdat de financiƫle regeling van toen in grote lijnen hetzelfde is gebleven.

Premier Rutte vond voor de beweringen geen bewijs, maar zette op aandringen van de Kamer onafhankelijke onderzoekers aan het werk. De Kamer kijkt al enige tijd naar hun verslag uit. De behandeling van de begroting van het Koninklijk Huis is uitgesteld zodat de Kamer de uitkomst van het onderzoek daarin kan meenemen.