Verkenningsmissie Mali door na garanties VN

De operaties van de Nederlandse verkenningseenheid in Kidal in Mali worden hervat. De Verenigde Naties garanderen aan Nederland de beschikbaarheid en snelle inzet van een helikopter voor medisch transport in het afgelegen gebied. Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

De helikopter voor medische evacuaties was al gestationeerd in Kidal, maar er waren zorgen over de snelle inzet ervan. Hier is toestemming voor nodig van het hoofdkwartier in Bamako. Dat zou tot tijdverlies kunnen leiden. Nederland vroeg daarom de directe inzet te garanderen.

Kidal is een vooruitgeschoven post van de Nederlandse VN-militairen in Mali. De operatie lag stil omdat Defensie zeker wilde zijn dat de medische faciliteiten er op orde zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte na het dodelijke mortierongeval in Mali van vorig jaar kritiek op de medische hulp die was gegeven.