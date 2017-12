Vrouw die jongetje achterliet is zijn moeder

De vrouw die zondag een jongetje achterliet op het Centraal Station in Amsterdam is inderdaad zijn moeder. De rechter-commissaris heeft haar in bewaring gesteld, zoals dat heet. Omdat er sprake lijkt van ,,de nodige sociale problematiek” kijkt de reclassering met de kinderbescherming hoe de 39-jarige vrouw het beste kan worden begeleid en ondersteund.

Het vierjarige kind zit in een pleeggezin en maakt het daar ,,naar omstandigheden” goed, meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

De vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Het OM sluit niet dat dat haar problemen een rol hebben gespeeld toen de vrouw haar zoontje achterliet. Er wordt een geschikte opvanglocatie gezocht en er komt een begeleidingsplan.