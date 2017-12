Waylon zingt uit Top 1000 Allertijden

Waylon brengt vrijdag, zaterdag en zondag in Ahoy Rotterdam een eerbetoon aan de Top 1000 Allertijden. Drie avonden achtereen zingt Waylon met hulp van de 3JS en Bibi Breijman zijn favoriete nummers uit de ranglijst.

De concertreeks Waylon Live in Concert – Top 1000 Allertijden is een vervolg op de eerste succesvolle editie van vorig jaar. De zanger heeft er zin in: ,,Dit is voor ons ook echt een feest. We brengen de allerbeste muziek met een groep muzikanten. Het is te gek om zowel Toto als Phil Collins te mogen spelen. We gaan van Jan Smit tot Aerosmith.” Hij vond het nog een hele klus om een selectie te maken.

Intussen is Waylon ook al bezig met zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival volgend jaar. Een liedje heeft hij nog niet, maar er liggen al meerdere opties en hij blijft nog even doorschrijven. ,,Ik moet er niet al te veel druk op leggen”, zegt de zanger. ,,Iets moet goed voelen, dat is het belangrijkste.”

Waylon wil ditmaal winnen. ,,Ik benader het als een sporter. Alleen de eerste plaats telt. Ik ben niet bezig met de feestjes rond het festival. Ik ga focussen. Ik vind ook dat het nodig is. Dat is mijn werk. Genieten kan wel achteraf.”