Demo tegen Piet onder politiebegeleiding

Ongeveer driehonderd mensen komen zaterdag naar Dokkum om alsnog hun onvrede te uiten over het fenomeen Zwarte Piet. De politie zal de demonstranten op weg naar de stad en op de terugweg begeleiden. Ook in Dokkum zelf zal politie toezien op de actie. ,,De politie zal optreden waar nodig”, aldus de burgemeester. Twee weken geleden, tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in de stad, werd het protest verboden.

De demonstratie werd toen verboden nadat twee bussen met actievoerders op de snelweg A7 bij Joure waren tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren.

De bijeenkomst is zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. De manifestatie is aangevraagd door de Stichting Nederland Wordt Beter, een organisatie die zich naar eigen zeggen richt op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Het doel van de manifestatie is om ,,op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht”.

De burgemeester heeft aangegeven erop te vertrouwen ,,dat in ieders belang het recht van demonstratie gerespecteerd zal worden”.