Demonstratie Dokkum rustig verlopen

De demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum is zaterdagmiddag rustig verlopen. De groep demonstranten is iets na 16.00 uur teruggekeerd naar de bussen. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd, waardoor agenten preventief konden ingrijpen. Dat is niet nodig geweest.

De actievoerders hadden een plein toegewezen gekregen waar ze hun onvrede konden uiten. De tegenstanders van Zwarte Piet hadden op 18 november tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum al actie willen voeren. Maar ze werden toen op de A7 tegengehouden door een groep Friese voorstanders van de Zwarte Piet. Nederland Wordt Beter vroeg daarom alsnog om een vergunning om zaterdag actie te kunnen voeren.

Ook vertegenwoordigers van het extreemrechtse Pegida hadden zich zaterdag in Dokkum gemeld. Maar zij waren al snel weer verdwenen.

De politie hield twee mensen aan die geen geldig identificatiebewijs konden laten zien.