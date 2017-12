Koningspaar bezoekt gehavend Sint-Maarten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdag de hele dag uitgetrokken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de schade die door orkaan Irma is aangericht op Sint-Maarten. Het koningspaar arriveert uit Saba, waar vrijdag de lokale feestdag werd meegevierd.

Voor de koning is het zijn tweede bezoek aan het zwaar getroffen Sint-Maarten in minder dan drie maanden. Hij kan zien hoeveel vorderingen zijn gemaakt met het opruimen en de wederopbouw van het Caribische eiland, dat binnen het Koninkrijk een klein maar zelfstandig land is.

Tijdens een rondrit over het eiland staat het gezelschap, waarin zich ook staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) bevindt, onder meer stil bij de gevolgen voor de kwetsbare natuur van de orkaan, de invloed op het toerisme – de belangrijkste bron van inkomsten – en de noodhulp en noodopvang die mensen nog steeds krijgen.

Het koningspaar gaat naar een daklozenopvang en praat met ondernemers. Aan het slot van het bezoek is er een ontmoeting met de eilandbestuurders, vertegenwoordigers, organisaties en instellingen die op verschillende terreinen na Irma in actie zijn gekomen.