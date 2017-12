Koningspaar duikt op Saba

Tijdens hun bezoek aan Saba hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima een duik gemaakt op de Sababank, een koraaleiland onder water.

Het paar wilde met eigen ogen het bijzondere natuurgebied bekijken en aandacht vragen voor het belang van koraalriffen, meldt het Wereldnatuurfonds (WNF). In het Caribisch gebied is de helft van het koraal verdwenen, bij Bonaire en Curaçao zelfs meer dan 70 procent. De Sababank is nog relatief gezond, maar ook dat rif staat onder druk. Boosdoeners zijn vervuiling en niet-duurzame visserij.

Met het maritieme uitstapje wilden Willem-Alexander en Máxima niet alleen het natuurbeheer onder de aandacht brengen, maar ook het sinds de orkanen Irma en Maria kwakkelende toerisme op Saba. Het eiland is bijna helemaal hersteld van het natuurgeweld, maar lijdt onder de veel slechtere situatie op buureiland Sint-Maarten, waardoor bezoekers wegblijven. Toeristen moeten eerst naar Sint-Maarten vliegen om op Saba te komen.