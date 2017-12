Meer ruimte voor kerstkonijn van Albert Heijn

Nog steeds verkopen de meeste supermarkten konijnenvlees zonder keurmerk van de Dierenbescherming. Uitzondering is Albert Heijn die dit jaar voor het eerst konijn met een Beter leven-ster in de schappen heeft. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Een ster betekent dat de huisvesting voor de moederdieren er iets op vooruit is gegaan. Zij leven voortaan met elkaar in groepen en niet meer alleen in een kooi. Ook krijgen alle konijnen iets meer ruimte. Konijnen zonder keurmerk leven met zo’n twaalf dieren op een vierkante meter. Het moederkonijn zit haar hele leven alleen opgesloten in een kleine kooi, terwijl ze van nature een zeer sociaal dier is, aldus Wakker Dier.

Nederland telt tientallen commerciële konijnenhouderijen. Albert Heijn neemt de konijnen af van de enige houderij die aan de eisen voor een Beter Leven ster voldoet. Toch is dit nog niet voldoende voor de komende feestdagen. De grootgrutter heeft daarom ook nog konijnenvlees zonder dierenwelzijnskeurmerk in de schappen. Het bedrijf heeft aan Wakker Dier toegezegd om ook hiermee zo snel mogelijk te stoppen.

Wakker Dier is positief over de stap van de winkelketen: ,,Albert Heijn pakt als enige supermarkt het ergste konijnenleed aan.” Twee jaar geleden verkochten de Plus-supermarkten nog konijnenvlees met een ster. Daar kwam een eind aan nadat de houderij failliet was gegaan.

Het Beter Leven-keurmerk is een sterrensysteem waarin het aantal sterren (een, twee of drie) de mate van diervriendelijkheid aangeeft waarmee de boer zijn bedrijf runt. Zo krijgen varkens met een ster volgens de Dierenbescherming meer ruimte en afleiding, bij twee sterren komt daar een uitloop naar buiten bij en bij drie sterren worden de dieren biologisch gehouden.