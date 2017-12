Noodbevel Dokkum voor pro- en antipieten

In Dokkum is zaterdag een noodbevel van kracht. Die maatregel is genomen omdat de politie informatie heeft dat behalve tegenstanders van Zwarte Piet van de Stichting Nederland Wordt Beter, ook andere groepen zich zaterdag zullen melden in de Friese stad.

Zo wil het extreemrechtse Pegida Nederland vanaf 12.00 uur met zwarte pieten pepernoten uitdelen in het centrum van Dokkum. De gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, dirigeert deze club en eventuele andere tegendemonstranten naar de Hanspoort, aan de westkant van de stad. Daar is voor hen een demonstratievak ingericht. Er is geen vergunning aangevraagd voor een tegendemonstratie.

De ongeveer driehonderd demonstranten van Nederland Wordt Beter, die onder politie-escorte onderweg zijn naar Dokkum, moeten zich melden aan de zuidkant, bij de Woudpoort. Zij mogen demonstreren tussen 14.00 en 16.00 uur op het plein Acht Zaligheden. Voor deze manifestatie heeft de gemeente toestemming verleend. Het is een inhaalactie omdat de actie die gepland stond tijdens de nationale intocht van Sinterklaas door tegendemonstranten werd verhinderd. De bussen waarin de activisten zaten, werden op de A7 klemgereden door Friese pro-piet-actievoerders.

Uit het noodbevel blijkt dat de ‘driehoek’ (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), ondanks alle veiligheidsmaatregelen, rekening houdt met ongeregeldheden en vernielingen. Daarom is gekozen voor het relatief zware middel van het noodbevel, dat de autoriteiten meer bevoegdheden geeft om de orde te handhaven.