Rekening ontruiming Fort Oranje naar eigenaar

De overheid gaat de kosten van de ontruiming van de beruchte camping Fort Oranje in Rijsbergen (gemeente Zundert) verhalen op de eigenaar. ,,Hij is verantwoordelijk voor de problemen die wij moeten oplossen”, zegt burgemeester Leny Poppe-de Looff zaterdag in het AD.

De gemeente heeft inmiddels de eerste rekening opgemaakt: de afgelopen maanden is 2 miljoen euro uitgegeven aan de sloop van de honderden caravans op de camping, het inhuren van advocaten en extra communicatieadviseurs. De zoon van eigenaar Cees Engel laat het AD weten dat die niet van plan is de rekening te betalen.

De gemeente nam in juni het beheer over van camping Fort Oranje die landelijk bekend werd door een SBS6-reportageserie over de schrijnende omstandigheden van de honderden bewoners. De ontruiming van de camping moet deze maand afgerond zijn.