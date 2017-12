‘Relschoppers Rotterdam moeten thuisblijven’

Relschoppers die vorig jaar tijdens de jaarwisseling in Rotterdam betrokken waren bij onlusten, kunnen binnenkort een brief op de mat verwachten waarin ze worden ,,opgelegd” dit jaar thuis te blijven. Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte dat bekend bij RTV Rijnmond.

,,De ME moest eraan te pas komen”, zegt Aboutaleb over vorige jaarwisseling. Met onder meer een vuurwerkvrije zone in Rotterdam-Zuid wil hij de overlast verder beperken.

Hij noemt Oud en Nieuw ,,een georganiseerde crisissituatie” en vindt het debat over een vuurwerkverbod de moeite waard. ,,Het is echt niet leuk meer op een aantal plekken in onze stad.”