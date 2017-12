Rustige betoging tegen Zwarte Piet in Dokkum

De demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum is zaterdagmiddag zonder problemen verlopen. Tussen de 200 en 250 actievoerders meldden zich in het centrum van de stad op het plein waar ze ongestoord hun ongenoegen konden uiten.

De tegenstanders van Zwarte Piet hadden op 18 november tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum al actie willen voeren. Maar ze werden toen op de A7 tegengehouden door een groep Friese voorstanders van de Zwarte Piet. Nederland Wordt Beter vroeg daarom alsnog om een vergunning om zaterdag actie te kunnen voeren. Onder begeleiding van de ME kwamen de demonstranten in drie bussen naar Dokkum.

De burgemeester had een noodbevel afgekondigd, waardoor agenten preventief konden ingrijpen. Dat is niet nodig geweest. Een paar vertegenwoordigers van het extreemrechtse Pegida hadden zich zaterdag in Dokkum gemeld. Ze wilden als Zwarte Piet pepernoten uitdelen, maar zij waren al snel weer verdwenen. De politie hield alleen twee mensen aan die geen geldig identificatiebewijs konden laten zien.

De actievoerders tegen Zwarte Piet zijn voorlopig niet van plan om te stoppen. ,,We gaan door tot de allerlaatste piet de benen heeft genomen”, zei Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep. ,,Nu is Nederland tegen ons, maar over twintig jaar zal Nederland ons dankbaar zijn.”

Voor de toespraak van Afriyie bracht burgemeester Marga Waanders kort een bezoek aan de actievoerders. Ze keek tevreden terug op de demonstratie. ,,Alles is bijzonder goed verlopen. Dit heb ook zo vernomen van de organisatie van de demonstratie, dat doet mij deugd.´´

Waanders staat nog steeds achter haar beslissing de demonstratie tijdens de landelijke intocht te verbieden. ,,Het was een terecht besluit, vooral ook gezien de veiligheid van de demonstranten.”