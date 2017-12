Rutte: EU staat er beter voor dan jaar geleden

Europa en de Europese Unie staan er beter voor dan een jaar geleden. Dat heeft premier Mark Rutte zaterdag gezegd in een toespraak op het congres van ALDE, het Europese verbond van liberale partijen. Hij waarschuwde tegelijkertijd dat de Unie realistisch en pragmatisch moet zijn, en niet moet vervallen in dagdromen over een federaal Europa.

Rutte hield vorig jaar ook een toespraak op het ALDE-congres, en riep toen op migratie en economische problemen aan te pakken. ,,Europa staat er vandaag beter voor omdat we resultaten hebben geboekt op die thema’s’’, aldus Rutte zaterdag. ,,Maar we kunnen niet achterover leunen omdat de populisten kiezers niet hebben overtuigd. We moeten ons als liberalen blijven richten op de reële zorgen van burgers.’’

Altijd maar meer integratie nastreven, als doel op zich, is een slecht idee, benadrukte Rutte. Vrijhandel en veiligheid moeten wat hem betreft speerpunten zijn van Europees beleid.

Rutte zei blij te zijn dat er niet meer dagelijks vele migranten omkomen op de Middellandse Zee. Maar in Libië – waar migranten in onmenselijke omstandigheden verkeren en zelfs als slaven worden verhandeld – dient zich het volgende probleem aan. ,,Onze prioriteit is om ongeregelde migratie en de onmenselijke situatie in Libië een halt toe te roepen’’, zei Rutte. ,,Afrika en Europa kunnen elkaar helpen, maar het moet wel van twee kanten komen.’’